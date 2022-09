"Scalo ferroviario, non servono elemosine ma certezze"

Il segretario provinciale del Partito democratico, Otello Marilli, e i candidati alle Politiche del 25 settembre Rita Rossa e Daniele Borioli attaccano sul tema dello scalo ferroviario di Alessandria: "Risale al Governo gialloverde di Conte e Salvini la promessa dei 2 milioni per progettare il rilancio dello scalo merci di Alessandria. Ministro delle infrastrutture era il pentastellato Toninelli, viceministro il leghista Rixi".

Smistamento: approvato in Senato l'emendamento Matrisciano (M5S) Spiega la senatrice: "Si concretizza la possibilità, da parte del Commissario Straordinario, di realizzare un Masterplan che sviluppi l'intera area in termini economici e sociali"

"Da allora - aggiungono - quei due milioni, come quelli del signor Bonaventura nel Corriere dei Piccoli, sono stati sventolati a più riprese sotto il naso degli alessandrini. Ora si scopre, da una rappresentante dello stesso partito che all'epoca esprimeva il Ministro, che di quei soldi si sono perse le tracce e ci vuole un emendamento per rimetterli. Insomma, quattro anni di promesse per colpire il nulla. Vogliamo per la logistica e i trasporti del nostro territorio non 'elemosine', ma risorse certe e nella misura necessaria a mettere in moto un processo di recupero e valorizzazione delle nostre aree, che comprenda anche le necessarie bonifiche".