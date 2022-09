Disordini al Natal Palli: emessi 15 Daspo

CASALE MONFERRATO - Disordini allo stadio Natal Palli. La Polizia applica 15 provvedimenti di DASPO.

I fatti risalgono allo scorso 24 aprile in occasione dell’incontro di calcio Casale - Imperia, valevole per il campionato di calcio serie D, quando si sono verificati atti di violenza tra le opposte tifoserie che hanno impegnato il dispositivo di ordine pubblico. Solo l’intervento della Polizia ha impedito che i disordini sfociassero in conseguenze peggiori.

Il Questore di Alessandria, lo scorso 27 luglio, al termine della fase istruttoria curata dal personale della Divisione Anticrimine, con il contributo della Digos e degli equivalenti uffici del Commissariato di Casale Monferrato, ha emesso e notificato 15 provvedimenti di Daspo (Divieto di accesso alle manifestazioni sportive) di cui 2, stante la già recidiva legata a precedenti episodi di violenza negli stadi, con la prescrizione dell’obbligo di firma presso un ufficio di Polizia nell’orario degli incontri.

Le misure hanno colpito 10 tifosi liguri e 5 appartenenti al tifo casalese.