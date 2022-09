Derthona, ancora un 2-2

STRESA - Cambia il giorno della settimana, non il risultato: anche la terza giornata di campionato di serie D per il Derthona finisce 2-2, questa volta rimontando nel finale del secondo tempo uno Stresa Vergante che per 45 minuti era sembrato un ostacolo insormontabile.

Sono proprio gli ex della sfida, in particolar modo Tordini, a regalarsi una giornata da campioni: poco dopo il quarto d'ora invece è Colantonio ad azzeccare il corridoio giusto per lanciare Grechi solo davanti a Edo che non può nulla sul diagonale della punta di casa per l'1-0. Il Derthona accusa il colpo, prova a reagire ma pochi minuti dopo un'altra disattenzione della difesa costa carissima: Pisanello mette in mezzo per Cento che controlla, mette fuori causa Edo e appoggia in rete il raddoppio. Il portiere bianconero si riscatta al 41' quando devia in angolo un colpo di testa di Barranco servito proprio da Greco che poteva essere il tris, poi le squadre rientrano negli spogliatoi.

Fossati toglie subito Tambussi per inserire Coccolo e dare più peso all'attacco, ma il risultato non si sblocca: al 20′ della ripresa arriva così un triplo cambio per il Derthona quando entrano Fomov, Romairone e Trevisiol per Saccà, Manasiev e Matera. La nuova linfa rinvigorisce gli ospiti che trovano il gol che riapre la partita al 29' grazie a Coccolo che raccoglie un suggerimento di Romairone, stoppa e al volo infila l'incrocio dei pali alla destra di un incolpevole Taliento. A tre minuti dalla fine dei tempi regolamentari arriva anche il pareggio con Gomez, alla prima rete in campionato, servito da Ciko, mentre ci pensa Edo in pieno recupero a chiudere lo specchio della porta a Baiardi salvando il risultato.

Giovedì alle 17.30, in posticipo rispetto alle altre formazioni, al 'Coppi' arriva il Ligorna: obiettivo la prima vittoria.

STRESA VERGANTE – DERTHONA 2-2

MARCATORI: pt 19’ Grechi, 25’ Cento; 29’ st Coccolo, 42’ st Gomez

STRESA VERGANTE (3-5-2): Taliento; Graziano, Tordini, Gerevini; Gioria (20’ st Spera), Cento, Argento, Colantonio (41’ st Baiardi), Pisanello; Barranco (26’ st Perkovic), Grechi (42’ st Fradelizio). A disp. Mele, Scotto, Carpani, Del Fiore, Tripoli. All. Nicolini

DERTHONA (3-4-3): Edo; Zucchini, Tambussi (1’ st Coccolo), Soplantai; Matera (20’ st Trevisiol), Turchet (40’ st Roma), Ciko, Procopio; Manasiev (20’ st Romairone), Gomez, Saccà (20’ st Fomov). A disp. Rescia, Agazzi, Daffonchio, D’Arcangelo. All. Fossati

ARBITRO: Rodighiero di Vicenza

NOTE Ammonito Gerevini. Calci d’angolo 10-5 per il Derthona. Recupero pt 1’; st 5’. Spettatori 300 circa.