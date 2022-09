Alessandria, Ovada, Novi: acuti in Coppa

SANTHIA' - Il primo 'assaggio' di campionato regala due vittorie con avversarie che Alessandria Volley troverà sulla sua strada nel girone B.

Il concentramento che inaugura la Coppa Piemonte di C femminile mette subito di fronte la squadra di Ius Ruscigni con Cigliano, una delle rivali più quotate nella corsa alla B. Ferrari e compagne si aggiudicano i primi due set: 25/19 il primo, nel secondo grande rimonta, sotto 14/21, recuperano i 7 punti di gap e chiusura ai vantaggi, 26/24. Anche nel terzo partenza lenta e recupero, fino al 22/20 per le avversarie, che hanno però l'accelerazione vincente, 25/21. Ma Alessandria conquista 2 punti e va al comando del miniraggruppamento. Netta l'affermazione contro Sammaborgo, quasi un monologo, 25/14 25/15 25/22 e già una eccellente intesa e buon giocate individuali.

Una sconfitta e una vittoria per Cantine Rasore Ovada: contro le padrone di casa di Cime Careddu Canelli le ovadesi vanno sotto di due set, 25/19 25/21, ma conquistano il terzo e il primo punto, 25/19. Ne aggiungono altri due con il 2/1 su Piossasco: primo parziale alle torinesi, 20/25, poi Cantine Rasore cambia passo e aggiunge efficacia, 25/23 25/19.

In casa, Zs Ch Valenza raccoglie due ko di misura: contro Igor Volley falsa partenza, 14/25 10/25 e reazione decisa nel terzo, 25/6. Contro Santena più equilibrio: perso il primo 19/25, pareggio 25/20 e stop lottato nel terzo, 25/23.

Nella Coppa di serie D primo acuto, nel girone D, per Volley Pirates Novi/Gavi, 3/0 alla Virtus Biella, 25/18, 25/22, 25/21

Oggi tocca ai maschi, torneo unico per le due categorie: dalle 15 si gioca al PalaBarbagelata di Novi, i padroni di casa, matricola della D, subito contro Cetip Makhymo Acqui, neopromossa in C. Terza protagonista del concentramento è Stamperia Alicese Santhià.