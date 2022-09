Alessandria - Reggiana: i protagonisti

ALESSANDRIA - Si chiude la quarta di andata: l'Alessandria, unica a quota 0, riceve la Reggiana, che vuole tenere il passo delle prime e collocarsi ai piedi del podio.

La squadra di Diana è fra le favorite per la vittoria finale, i Grigi devono salvarsi e aspettano anche possibili novità extracampo (giovedì è la data indicata per la potenziale chiusura delle trattative).

Fabio Rebuffi convoca gli stessi 23 di Gubbio (ancora fuori N'Gbesso), anche se qualche novità, nell'undici titolare, è possibile, soprattutto sulle fasce e in attacco.

Per Aimo Diana le assenze sicure sono quelle di Kabashi, Venturi e Cigarini, Montalto è squalificato, Pellegrini acciaccato e parte dalla panchina. Ma rientrano Cremonesi dalla squalifica e Rosafio e Guiebre, che avevano saltato la gara di mercoledì per problemi lievi. Il giocatore più in forma è Lanini, capocannoniere con quattro reti.

Aperta, dalle 18.30 alla fine del primo tempo, la biglietteria lato tribuna, per acquistare tagliandi in tutti i settori

Alessandria-Reggiana, il posticipo Quella di domani sera unica gara della giornata

Inizia 'C Siamo'

Inizia dal tappeto verde del 'Moccagatta' la nuova stagione di 'C Siamo', programma che Rai Sport dedica alla Lega Pro, sempre in occasione del posticipo. Già alle 20.10 il primo collegamento da bordocampo, dove sarà anche il postgara. A curarlo, per questa prima serata, sono Massimo Proietto e Andrea Mantovani, mentre la telecronaca è affidata a Giuseppe Galati, commento tecnico di Mario Somma. Primo ospite sarà il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che poi seguirà la gara dalla tribuna.

Le probabili formazioni

Alessandria (3-5-2): Marietta; Rota, Checchi, Sini; Ascoli, Filip, Nichetti, Lombardi, Ascoli; Galeandro, Nepi. A disp.: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Mionic, Sylla, Perseu, Bellucci, Speranza, Baldi, Ghiozzi, Pagani. All.: Rebuffi

Reggiana (3-5-2): Turk; Laezza, Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Nardi, Rossi, Sciaudone, Guiebre; Rosafio, Lanini. A disp.: Voltolini, Cremonesi, Hristov, Luciani, Libutti, Nicoletti, Muroni, Orsi, D'Angelo, Pellegrini, Varela. All.: Diana

Arbitro: Collu di Cagliari

Assistenti: Tinello di Rovigo e Cerilli di Latina, quarto ufficiale Di Francesco di Ostia Lido