Uno - due Reggiana. Per i Grigi è 0 fisso

ALESSANDRIA - Quarta sconfitta consecutiva, sempre a 0, sempre soli sul fondo. Forse la meno meritata dall'Alessandria che nella ripresa almeno prova a fare gioco e tre occasioni le crea e meriterebbe di pareggiare. Ma troppo netta è la differenza rispetto alla Reggiana: fisica, tecnica, di qualità, di gioco. I Grigi vanno sotto al primo tiro veri in porta, al 41' del primo tempo, e poi capitolano all'ultimo secondo del recupero. Escono tra gli applausi dei 1400 del Moccagatta, perché la maglia la onorano, ma l'impegno non fa classifica

Si passa al 4-4-2

Novità nelle due protagoniste del posticipo della quarta giornata del girone B. Nell'Alessandria Checchi, in forte difficoltà a Gubbio, resta in panchina e al suo posto torna titolare Baldi. A centrocampo Mionic titolare e di nuovo Ascoli in fascia, a sIn attacco la prima volta insieme dal 1' Galeandro e Sylla. Un cambio di modulo, perché Rebuffi sceglie il 4-4-2, abbassando Nunzella sulla linea di difesa, Sini e Baldi centrali, e Rota a destra. Nei quattro di centreocampo Lombardi e Ascoli sono gli esterni, Mionic e Nichetti i due interni

Nella Reggiana conferma di Luciani a destra nella linea a tre e, in mezzo, promosso Muroni, giocatore di sostanza. In attacco Rosafio, recuperato, riprende il suo posto al fianco di Lanini.

ALESSANDRIA - REGGIANA 0-2

Marcatori: pt 41' Nardi; st 49' Pellegrini

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

49' Raddoppio della Reggiana: taglio da sinistra dio Varela per Pellegrini che tocca alle spalle di Marietta

45' Quattro minuti di recupero

37' Contropiede di Nepi, la conclusione è debole e parata

28' Cartellino per Filip, intervento falloso sulla trequarti

17' Punizione di Larini ai 20 metri, Marietta in due tempi, in tempo per evitare la deviazione sottoporta di Guiebre

12' Il giallo è per Nardi, che atterra Mionic in avvio di manovra

11' Ammonito Galeandro per gioco falloso

8' Il colpo di testa insidioso è di Rosafio, ma l'Alessandria ha una aggressività diversa

4' Ancora Galeandro di testa, sul secondo palo, sul fondo

3' Occasione Alessandria:Galeandro ruba palla a Luciani, ma non sfrutta bene il varco, ostacolato da Hristov, e per l'attimo per la conclusione, così Luciani riesce a rimediare al pasticcio iniziale

2' Lanini brucia Sini, ma la sua conclusione attraversa l'area senza diventare sfruttabile

1' Doppio cambio Alessandria: dentro Filip e Ghiozzi, per Sylla e Ascoli

Primo tempo

45' Un minuto di recupero

44' Doppia occasione per raddoppiare, ma prima Guiebre e poi Rosafio mancano la deviazione vincente

41' Reggiana in vantaggio: alleggerimento troppo debole di Mionic, che respinge corto sui piedi di Nardi. Diagonale secco e Marietta è infilato

37' Protesta la Reggiana per un intervento in area su Lanini, stretto tra Baldi e Sini. Per l'arbitro tutto regolare

36' Potrebbe avere campo Sylla per il contropiede, ma non lo sfrutta

34' Brivido sul colpo di testa di Guiebre, che incroci a tu per tu con Marietta, ma sul fondo

32' Eccellente la chiusura di Baldi sul contropiede degli ospiti

31' Reggiana costretta al primo cambio per l'infortunio a Rozzio. Dentro Hristov

28' La prima conclusione dell'Alessandria nello specchio della porta è di Nichetti dai 25 metri, e vale un angolo. Dopo aver rischiato molto nella prima parte di gara, i Grigi hanno più fiducia

9' La Reggiana schiaccia l'Alessandria nella sua metacampo: tre angoli di fila

Il tabellino

Alessandria (4-4-2): Marietta; Rota, Baldi, Sini, Nunzella; Lombardi (24'st Pagani), Mionic, Nichetti, Ascoli (1'st Filip); Galeandro (24'st Nepi), Sylla (1'st Ghiozzi). A disp.: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Checchi, Perseu, Bellucci, . All.: Rebuffi

Reggiana (3-5-2): Turk; Luciani Rozzio (31'pt Hristov), Cauz; Guglielmotti, Muroni, Rossi (16'st Sciaudone), Nardi (31'st D'Angelo), Guiebre; Rosafio (16'st Varela), Lanini (31'st Pellegrini). A disp.: Voltolini, Libutti, Laezza, Cremonesi, D’Angelo, Orsi, Nicoletti. All.: Diana

Arbitro: Collu di Cagliari

Assistenti: Tinello di Rovigo e Cerilli di Latina, quarto ufficiale Di Francesco di Ostia Lido

Note: Serata fresca, terreno in buone condizioni. Spettatori: 1400 circa (incasso 9.906 euro) Ammoniti: Galeandro, Nardi, Filip, Sciaudone, Nepi, Muroni per gioco falloso. Angoli: 7-2 per la Reggiana Recupero: pt 1', st 4'