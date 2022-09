Il monferrino Agostino Tibaudi torna in Premier League

BRIGHTON - Agostino Tibaudi fa il bis in Premier League. Il preparatore monferrino inizia una nuova avventura professionale in un campionato che conosce bene per la sua precedente esperienza al Chelsea con Claudio Ranieri.

Tibaudi è un punto di riferimento solido nello staff di Roberto De Zerbi, che ha raggiunto l'accordo (contratto quadriennale) con il Brighton e, dopo lo stop per i funerali della regina e quella del prossimo weekend per gli impegni delle nazionali, debutterà il 1° ottobre contro il Liverpool, a Anfiled.

Subito al lavoro con un gruppo tutto da scoprire: la collaborazione tra De Zerbi e Tibaudi risale alle stagioni del tecnico sulla panchi del Sassuolo, proseguita poi allo Shakthar fino allo stop dopo l'invasione dell'Ucraina da parte dei russi, con tentativo, faticosamente riuscito, di rientrare in Italia, anche grazie all'intervento di Ceferin.

Ora Tibaudi torna in campo, in uno dei campionati in assoluto più importante e con alti contenuti e subito con una sfida affascinante.