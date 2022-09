Aperto per Cultura, quasi 12mile persone agli spettacoli teatrali. Numeri record

Alice Pedrazzi ed Edoardoi Cei, rispettivamente direttore e vicepresidente di Ascom Confcommercio, presentano i numeri dell'edizione 2022 di Aperto per Cultura, che si è tenuta ad Alessandria sabato 10 settembre.

In sintesi: 67 punti culturali tra spettacoli teatrali, musicali, artistiche e di design; 147 artisti coinvolti complessivamente; più di 11.800 spettatori alle 352 repliche nei punti teatro; più di 1.170 persone in palazzi, musei, monumenti e chiese aperti per l’occasione; come pubblico, un 38,5% di persone provenienti da altri territori, tra cui Genova, Asti, Milano, Legnano, Pino Torinese, Bolzano, Pisa, Perugia, Lecce.

"Non è un punto d'arrivo, questo - sostengono - ma un punto di partenza per migliorarci ulteriormente nel 2023.