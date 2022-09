Caditoie otturate: gruppo Telegram per le segnalazioni

Il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, e l'assessore ai Lavori pubblici, Michelangelo Serra, segnano l'apertura di questo gruppo Telegram per la segnalazione di caditoie e tombini otturati.

"È arrivato l'autunno e immancabilmente anche i primi rovesci piovosi - scrive il primo cittadino sui social - In attesa dell'app Municipium appositamente sviluppata per le segnalazioni, vi chiediamo di darci una mano ad individuare le caditoie otturate e le aree interessate da problematiche di allagamento. L'assessore Serra raccoglierà le segnalazioni, mapperà le aree interessate e predisporrà una serie di interventi volti alla sistemazione delle criticità. È necessario che ogni segnalazione sia corredata da foto dell'area interessata e dell'indicazione precisa del luogo. Vi ringraziamo per la collaborazione!".