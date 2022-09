Berutti convince quelli del suo paese

ALESSANDRIA - Va ben che i votanti sono stati solo 179, il 71.3% degli aventi diritto. E va ben che si tratta di Montemarzino, minuscola realtà sui colli tortonesi.

Però qui il senatore uscente Massimo Berutti è arrivato al 15.2% con 'Noi Moderati', partito che, stando agli exit poll, è ben lontano dal raggiungimento del quorum. Berutti non sarà eletto in Parlamento, malgrado il posto da capolista al collegio plurinominale della Camera: troppo pochi i voti, a livello nazionale, per la formazione che ha tra i leader Maurizio Lupi e Giovanni Toti.

Ex Forza Italia, Berutti, va ricordato, di Montemarzino è stato sindaco, prima di ricoprire medesimo incarico a Tortona. Successivamente è stato consigliere regionale e poi, come detto, senatore.