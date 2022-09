Ore di febbrile attesa per Enzo Amich, che intanto ringrazia

CASALE - Ore di fibrillazione per il monferrino Enzo Amich, che attende di sapere se farò o meno parte del prossimo parlamento come deputato di Fratelli d'Italia. «Tanti mi state scrivendo e chiamando ed è già un risultato personale e umano pazzesco. Negli ultimi 14 giorni ho fatto quasi 6.000 km, un bagno di folla che ho avuto il piacere di fare. Queste percentuali non sono un caso, abbiamo uomini e donne che ogni giorno si impegnano. Grazie di cuore. Aspettiamo come andrà».