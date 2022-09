Alessandria elegge anche Marattin, Scalfarotto e Romano

Oltre agli alessandrini Riccardo Molinari (Lega), Federico Fornaro (Articolo 1) ed Enzo Amich (FdI), tutti alla Camera, la nostra provincia avrà anche altri parlamentari a Roma: dai listini proporzionali dei vari partiti, infatti, come eletti del territorio ci saranno pure Luigi Marattin (Italia Viva-Camera), Ivan Scalfarotto (Italia Viva-Senato) e Paolo Nicolò Romano (Verdi/Sinistra-Camera).

"Abbiamo messo in campo le nostre migliori energie ed eccoci a festeggiare i nostri due rappresentanti eletti alla Camera dei Deputati e al Senato: Luigi Marattin e Ivan Scalfarotto - si legge in una nota del Terzo polo - Un progetto nuovo e ambizioso che abbiamo affrontato con coraggio e coerenza, guardando al nostro territorio e pensando al bene comune nazionale: le persone che abbiamo incontrato in questa campagna elettorale ci hanno conosciuti, ascoltati e incaricati di lavorare per il futuro del nostro Paese. Ora continuiamo a lavorare, insieme ai nostri due rappresentanti che porteranno nelle aule parlamentari le necessità della provincia di Alessandria, trovando soluzioni per le nostre aziende e i nostri concittadini".

In casa Verdi/Sinistra, invece, si festeggia per l'elezione di Paolo Nicolò Romano: "Sicuramente una provincia con così tanti problemi ambientali come la nostra beneficerà molto della presenza di un parlamentare che rappresenta un partito con una forte sensibilità ai temi ecologici", commenta Giulia Bovone, co-portavoce provinciale del partito. E prosegue: ”In questo momento è importante garantire che le promesse elettorali fatte dal nostro partito, come il no alla discarica nazionale di rifiuti nucleari sui nostri territori, la necessità di regolare indennizzi e convivenze con aziende inquinanti, l’accelerare l’indipendenza energetica tramite le fonti rinnovabili, siano all’ordine del giorno. Sono tutti temi universali, che devono essere portati avanti per il bene del Paese, e condivisibili con tutte le forze politiche".

"Sono molto felice che l’onorevole Romano possa continuare a rappresentare il nostro territorio così come fatto negli ultimi dieci anni - le parole di Raoul Oliva, co-portavoce di Europa Verde-Verdi Alessandria - La sua rielezione rappresenta per noi un motivo di orgoglio e siamo sicuri che ci permetterà di crescere ulteriormente nella nostra provincia, che ha un assoluto bisogno di politiche ecologiste. Cogliamo anche l’occasione di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla campagna elettorale, in particolare alla componente provinciale di Sinistra Italiana e di Possibile, nonché gli elettori che ci hanno dato fiducia".