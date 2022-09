Come ogni anno, in occasione del "Mese rosa", Lilt offre visite senologiche gratuite negli ambulatori attivi su tutto il territorio nazionale per responsabilizzare su questa problematica che colpisce sempre più donne nel nostro Paese e che registra un aumento dell’incidenza anche nella fascia di età 30/35 anni, oltre a un’importante percentuale di mortalità tra le donne al di sotto dei 50 anni.

Se diagnosticato precocemente, il cancro al seno è potenzialmente del tutto guaribile: la probabilità di guarigione per tumori che misurano meno di un centimetro è infatti di oltre il 90%. Il claim della campagna Nastro Rosa di quest’anno, ovvero “Prevenzione: la migliore amica di ogni donna”, vuole quindi ribadire l’importanza dei controlli periodici, dell’autopalpazione e delle indagini diagnostico-strumentali sin da giovani, con l’ambizione di raggiungere, nel giro di pochi anni, la mortalità zero per carcinoma alla mammella.

Lilt Alessandria (guidata da Roberta Libener) ha in programma numerosi eventi, durante tutto il "Mese rosa" di ottobre, che vanno dalla divulgazione, all’educazione sanitaria, dalla sensibilizzazione alla diagnosi precoce.

"Quello della prevenzione è un tema fondamentale - concorda il vicesindaco Marica Barrera - ed è importante diffonderlo anche nelle scuole"

Calendario ricco

Si inizia sabato 1 e domenica 2 ottobre con uno stand informativo in piazza Mazzini a Casale Monferrato, per proseguire mercoledì 5 con il “Galà della Prevenzione”: dalle ore 20 cena al ristorante “La Fermata” di Spinetta Marengo, a seguire intrattenimento musicale a cura del Maestro Taulino Night & Day Quartet. I fondi raccolti durante la serata saranno devoluti agli ambulatori di diagnosi precoce Lilt, attivi sul territorio provinciale, e al Reparto di Oncologia dell’Azienda ospedaliera di Alessandria (prenotazione obbligatoria telefonando o inviando un WhatsApp al numero 327 4208790).

Quindi, mercoledì 19 ottobre, una intera giornata di visite senologiche gratuite allo studio medico ‘Medmaiora’ di via Chenna 25 ad Alessandria, evento ripetuto sabato 22 e domenica 23 all'ospedale ‘Santo Spirito’ di Casale Monferrato grazie alla collaborazione dei dottori Mario Botta (oncologo) e Guido Botto (chirurgo senologo): prenotazioni obbligatorie telefonando al numero 349 5544676 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.

Infine, durante tutto il mese di ottobre sarà inoltre installata una cornice rosa, simbolo della campagna, a Palazzo Melchionni in via Migliara, ad Alessandria: qui ci sarà spazio per la fotografia, scatti e selfie che testimonino la partecipazione anche con un piccolo racconto in immagini. Le tre foto più rappresentative, originali e simpatiche verranno premiate a fine mese. Chi intendesse partecipare al concorso - intitolato “I volti della prevenzione” - può inviare le foto via mail a liltalessandria@libero.it o al numero WhatsApp 349 5544676.