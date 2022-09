Punto DI, riaprono le sale musica

Saranno inaugurate lunedì 3 ottobre alle 17 le due aule del Punto DI di via Parini 21 dedicate alla musica: gli spazi sono stati ristrutturati e concessi in comodato d'uso gratuito dal Comune di Alessandria al Cissaca e, grazie al supporto della stessa amministrazione, del consorzio dei servizi socio-assistenziali, dell'associazione Attività e Commercio del Quartiere Cristo, della Commissione Alessandria Sud e del Gruppo Giovani del quartiere Cristo, riprenderanno ad accogliere giovani (e non solo) dal rione e dalla città intera.

Animeranno il pomeriggio la band I Ragazzi di Strada e il rapper alessandrino Falco Zc, accompagnato da amici dj.