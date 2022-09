'Scatta il verde', gli studenti... in campagna

ALESSANDRIA - Franco Priarone, presidente di Agriturist Alessandria, illustra 'Scatta il verde, vieni in campagna', la fortunata iniziativa proposta in collaborazione con Confagricoltura. Nella scorsa edizione, coinvolte circa 200 classi tra elementari e medie, per quasi 4.000 studenti che hanno avuto l'opportunità di visitare agriturismi e fattorie didattiche.