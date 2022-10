La Bollente, obiettivo A3. "Siamo pronti"

ACQUI - "Brindare prima del via si può, speriamo di ripeterci a fine campionato". Perché significherebbe che La Bollente Acqui ha centrato il suo obiettivo, conquistare una storica A3.

"La squadra è stata costruita per questo, 'raddoppiando' gli interpreti per ogni ruolo, per farci trovare pronti con più alternative", sottolinea il ds Stefano Negrini alla presentazione nelle cantine Cuvage. Un bel mix tra confermati e volti nuovi. "Venite a sostenerci, al Mombarone i tifosi ci possono dare una grande spinta. Noi ci crediamo", parola di Corrozzatto, quarta stagione ad Acqui per il capitano.

E coach Mauro Rizzo, uno dei volti nuovi, ha grande fiducia nel gruppo. "Lavoriamo insieme da 35 giorni, i ragazzi sono straordinari per impegno, determinazione e capacità di aiutarsi in campo. La qualità c'è".

Domani, al PalaIgor di Novara, l'ultimo test prima dell'inizio del campionato, contro Vero Volley Monza e Volley Malnago, formazioni di B, come i termali, ma nel girone lombardo. Dall'Emilia arriva, invece, la prima avversaria in campionato, sabato 8 ottobre, alle 21, al Mombarone: Volley Ongina, subito una potenziale rivale diretta.