Polo chimico: scatta l'allerta, perdita di acido fluoridrico

SPINETTA MARENGO - ORE 19.41 - I tecnici di Arpa hanno effettuato rilievi nell'area esterna del polo chimico, sia nella zona della centralina di via Genova che in strada Bolla: lo strumento portatile specifico non ha riscontrato concentrazioni. E la centralina di via Genova non ha rilevato valori di concentrazione per quanto riguarda l'evento specifico.

Arpa ha comunque chiesto a Solvay di relazionare dettagliatamente tutte le fasi. Non si escludono altri controlli domani.

Al momento della perdita l'impianto era fermo per manutenzione. Ci si è accorti di quello che stava accadendo dagli analizzatori dell'impianto ed è immediatamente intervenuta la squadra di emergenza che ha attivato i sistemi di abbattimento.

ORE 18.00 - L'emergenza scattata in stabilimento si è chiusa poco dopo le 17.30. I tecnici della sicurezza del reparto hanno isolato la parte dell'impianto interessata dal guasto che ha provocato la fuoriuscita di acido fluoridrico, ripristinando la situazione. Fortunatamente, non si ha notizia di coinvolgimento di lavoratori.

ORE 17.35 - I tecnici di Arpa, Dipartimento di Alessandria, si stanno recando sul posto per effettuare le rilevazioni anche all'esterno dello stabilimento.

ORE 17.02 - Allerta di stabilimento oggi pomeriggio all'interno del polo chimico per una perdita di acido fluoridrico.

Si tratta di una sostanza che viene abbattuta con cortine di acqua, trattandosi di un acido che reagisce in modo violento sprigionando gas.

"Verso le 16.30 - spiega l'azienda da noi contattata - c'è stata perdita di acido fluoridrico dall'impianto Fluoro che è stata intercettata dai sistemi di allerta. Essendo una linea a bassa pressione l'area è stata messa in sicurezza dai tecnici dell'impianto che sono intervenuti per gestire il problema. I sensori appositamente strutturati - continua la multinazionale - hanno riscontrato valori bassi, non preoccupanti. L'azienda sta informando gli enti tecnici".

Al momento non si conoscono altri particolari. Abbiamo cercato di parlare anche con i vertici Arpa di Alessandria, siamo in attesa di una loro risposta.

Seguono aggiornamenti.