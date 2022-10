"Ai ragazzi ho detto: farete una grande partita"

ALESSANDRIA - La differenza la fa la voglia, che diventa sostanza. La fa chi vuole concedersi un'altra opportunità per crescere e aggiungere autostima.

L'Alessandria vince e avanza in Coppa perché ci crede di più, e questo non sorprende Fabio Rebuffi. "Sapevo che questi ragazzi avrebbero fatto una grande partita. Mi aspettavo questa prestazione, l'ho ripetuto loro anche prima del fischio d'inizio. Da parte mia c'è fiducia totale in loro, perché li vedo lavorare, impegnarsi, aggiungere ogni giorno un pezzo del loro cammino di crescita. Sapevo - insiste - che avrebbero messo tutto per vincere e sono felice, perché questo risultato è il premio per il loro impegno, per la volontà, per come si allenano ogni giorno".

E non parlate al tecnico di 'riserve' (da una parte e dall'altra), "in questo gruppo non ci sono seconde linee o riserve, ci sono tanti interpreti che, per me, sono tutti titolari. Sono ragazzi che, ogni giorno, arrivano al campo con il piacere di lavorare perché sanno bene come sarà il nostro cammino e, ogni passo, vogliono farlo, insieme, per migliorare".

Coraggio e responsabilità

Sulla carta pronostico per i novaresi, almeno a leggere la classifica del campionato. "Le difficoltà di questa gara le conoscevamo bene, ci siamo preparati, le abbiamo affrontate. Anzi, insisto, i ragazzi lo hanno fatto: hanno messo coraggio in ogni giocata e un grande senso di responsabilità". Molti al debutto assoluto, come Gazoul e Costanzo, Baldi al primo gol da professionista: giovani che fanno progressi e devono farlo in fretta perché il campionato non aspetta. "Sono abituato ad allenare i giovani. A loro va concesso il tempo di crescere, perché danno grandi soddisfazioni. Vanno sostenuti, poi le risposte si vedono in gare come quella di oggi".

Per molti sono piacevoli scoperte. Come Baldi, goleador e 'salvatore' sulla linea. "Insisto, io non sono sorpreso: dal primo giorno Baldi ha dato grandissima disponibilità, arriva al campo con il sorriso, non si risparmia mai, vuole migliorare. Qualcuno mi metterà in difficoltà nelle scelte di formazione già per domenica? Non solo da oggi, i ragazzi ogni volta mi danno motivi per avere una maglia dall'inizio".

Fra quelli che avanzano la candidatura, dopo la prestazione in Coppa, c'è Federico Pagani. "All'inizio aveva un mese di lavoro in meno rispetto ai compagni. Aveva bisogno di far parte dello spogliatoio della prima squadra per capirne le regole".

Come stanno Sylla e Ascoli?

Un po' di allarme per le condizioni di Ascoli e Sylla. "Sono previsti controlli e le valutazioni mediche, nelle prossime ore, ci diranno esattamente le loro condizioni. Per Ascoli sospetta frattura del setto nasale, Sylla ha preso una botta al volto nell'azione del raddoppio, aveva dolori alla mandibola e allo zigomo, un po' frastornato dal colpo. Speriamo nulla di grave".