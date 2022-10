Camion fuoristrada alle porte di Tortona

TORTONA - AGGIORNAMENTO ORE 9.17 - Il mezzo pesante è stato rimesso in carreggiata. La circolazione, temporaneamente bloccata, è stata riaperta.

ORE 8.56 - Per cause ancora da precisare, questa mattina un camion in transito lungo la Sr 10, tra San Giuliano Vecchio e Tortona, nel territorio di quest'ultima, è parzialmente uscito di strada, terminando la sua corsa al di fuori della carreggiata, 'appoggiato' alla vegetazione che costeggia la strada.

Al momento, con gli operatori al lavoro per riportarlo nella corretta sede, non si conoscono ulteriori dettagli.