Più di 40 persone all’open day della Caritas: «Siamo senza parole»

ALESSANDRIA - «Siamo stati davvero sorpresi dalle tante persone che hanno deciso di partecipare al nostro ‘open day’ per la ricerca di nuovi volontari»: non nasconde il proprio sincero stupore Giampaolo Mortara, direttore della Caritas di Alessandria. Oltre 40, infatti, le persone che venerdì 23 si sono presentate nella sede di via delle Orfanelle per offrire una parte del proprio tempo al servizio dei più fragili.



Nel corso dell’incontro il direttore Mortara e gli operatori Caritas hanno illustrato ai presenti i servizi garantiti dall’ente caritativo fornendo chiarimenti a dubbi o domande. «La cosa che ci rende ancora più felici è che tra gli aspiranti volontari c’erano anche diversi giovani, tra cui un piccolo gruppo di studentesse delle scuole superiori». Ai partecipanti è stato chiesto di compilare una scheda nella quale indicare il tipo di attività più affine alla propria disponibilità. «Da alcuni giorni - spiega Mortara - abbiamo iniziato a ricontattare coloro che si sono messi a nostra disposizione per una chiacchierata più approfondita. A ogni modo, già da questa settimana un gruppo di 7-8 nuovi volontari inizierà a prestare servizio alla mensa Tavola Amica». Il bisogno di “forze nuove”, tuttavia, non si esaurisce qui: «Chiunque volesse offrirci il proprio contributo può contattarci alla mail volontariato.caritas@diocesialessandria.it».