Il nuovo Micronido dell'ospedale Santo Spirito dedicato a Cinzia Bonafè

CASALE - «Il recupero e il ripotenziamento dell’ospedale (Santo Spirito di Casale nda) passa dalla qualità, ed è proprio in quest’ottica, visto che è una cosa piccolissima ma di qualità, che avviene quest’inaugurazione». Parole del direttore generale dell’Asl-Al Luigi Vercellino oggi pomeriggio in occasione dell’apertura del nuovo ‘Micronido’ della Struttura Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale monferrino. Un taglio del nastro virtuale che avviene non casualmente alla fine della Settimana Mondiale dell’Allattamento.

Gli ambienti sono stati dedicati all'infermiera pediatrica Cinzia Bonafè, prematuramente scomparsa.

Su Il Piccolo di domani, 11 ottobre, il servizio completo