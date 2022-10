Il Derthona si affida a Chezzi

TORTONA - E' ufficiale da pochi minuti la firma del tecnico Marcello Chezzi, un passato nel Savona e nel Carpi fra i professionisti oltre a molti altri incarichi: sostituisce così sulla panchina del Derthona Fabio Fossati, esonerato dopo la sconfitta con il Sestri Levante.

Il neo tecnico ha battuto la concorrenza di molti altri candidati come un possibile ritorno di Giovanni Zichella o le ipotesi Soda, Daidola - anche per lui sarebbe stato un ritorno - ed Ezio Rossi che però non sono riusciti a far cambiare idea alla società, che ha preferito affidarsi a un profilo già conosciuto.

Per Chezzi, che oggi dirigerà già l'allenamento del Derthona, un avvio da brividi: domenica i Leoni andranno a fare visita alla Sanremese, una delle squadre più attrezzate del campionato, che dallo scorso turno è in silenzio stampa.