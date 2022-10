"Un mondo in più": incontro con Pane e Ferrante

LA SERATA - Mercoledì 12 ottobre, dalle ore 20.30, in piazza De André 76 ad Alessandria, si svolgerà un’edizione speciale del cineforum “Progetto Genitori”, in collaborazione con l’associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria, con la proiezione del film di Luigi Pane “Un mondo in più”, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2021 nella sezione “Alice nella città”, dedicata alle giovani generazioni: saranno presenti in sala per dialogare con il pubblico il regista Luigi Pane e il giovane protagonista Francesco Ferrante. L'iniziativa rientra nel Campus sui linguaggi del cinema e dei media organizzato dall’associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna, con il patrocinio del Comune di Alessandria e dell’Università del Piemonte orientale.

Il Campus, giunto nel 2022 alla sua quarta edizione con il titolo tematico “guerra e Pace”, si rivolge agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare attenzione ai ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado, oltre che agli universitari: propone laboratori e workshop su storia e linguaggio del cinema, sul Visual Storytelling e l’utilizzo consapevole degli strumenti digitali, sul giornalismo di carta stampata e on line, condotti da registi, attori, critici cinematografici, media educator, giornalisti, scrittori e creativi in genere, con l'obiettivo dell’imparare anche in forma ludica attraverso la condivisione di momenti formativo-ricreativi comuni che prevedano il coinvolgimento diretto e partecipato degli utenti nella costruzione del format. L'iniziativa, valida in relazione ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (già percorsi di alternanza scuola-lavoro), viene offerta gratuitamente, attraverso eventi di diverso genere, all’intera cittadinanza, nell’ottica del raggiungimento di una trasversalità multigenerazionale e della costruzione di una narrazione territoriale comune. La quarta edizione della Autumn School è particolarmente focalizzata sull’approfondimento delle tematiche legate sia ai conflitti geo-politici internazionali in corso e alla relativa educazione alla pace, sia alla risoluzione dei conflitti in ambito familiare e sociale.

Pane e Ferrante saranno anche i protagonisti della masterclass di regia cinematografica in programma giovedì 13 ottobre, dalle 10, al liceo Saluzzo Plana di Alessandria. Al pomeriggio, alle 17.30, in biblioteca (piazza Vittorio Veneto 1), nuovo appuntamento con la presentazione del volume di Luciana Capitolo, già docente di liceo e studiosa del cinema pasoliniano, “Pasolini e l’Ombra" (C&P Adver Effigi, 2022), in collaborazione con la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria e l’Azienda Multiservizi Costruire Insieme. Ultimo evento venerdì 14, all'istituto Volta, con il laboratorio per immagini “guerra e Pace: ragionare con la Media Education sui conflitti geo-politici, sociali, interpersonali” a cura di Barbara Rossi, presidente de La Voce della Luna, e Patrizia farello, docente e membro fondatore dell'associazione. Tutti gli incontri sono a ingresso libero.