I tappeti natura di Gilardi ad Alessandria

Appuntamento nel segno dell'arte a ‘Fermento’ in via Pistoia 48 ad Alessandria. Lunedì, alle 19, viene presentata la personale di Piero Gilardi, uno dei più importanti artisti italiani. Curatori dela mostra sono Alberto Del Sarto e Marino Soave. Resterà aperta fino al 13 novembre e si potrà visitare ogni giorno (tranne il martedì) dalle ore 18. L’iniziativa è organizzata da Fermento con SoaveArte.

Piero Gilardi è conosciuto in tutto il mondo come l’artista dei tappeti natura. Già dagli anni Sessanta, si preoccupava di rappresentare ambienti naturali in modo estremamente realistico sotto forma di frammenti, realizzati in poliuretano. Opere che hanno uno scopo ludico e anche di denuncia verso uno stile di vita ritenuto sempre più artificiale.