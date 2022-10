Alessandria allunga, Vicenza la riprende

VICENZA - Sette giorni fa erano stati gli avversari (Brescia) a scattare in avanti e la Primavera dell'Alessandria a rimontare.

A Vicenza le parti si sono invertite: la squadra di Fiorin in gol al 10' con Trinceri, poco prima dell'intervallo, al 44', il raddoppio, firmato da Stickler. Ma nella seconda frazione i Grigi non riescono a gestire il doppio vantaggio e subiscono due reti in tre minuti: al 5' Pavan, all'8' Alessio.

E' il secondo risultato utile consecutivo, ma questa volta con un po' di rammarico per l'occasione sfumata di conquistare la prima vittoria.

ALESSANDRIA: Cavalieri; Gallesio (12'st Ghiardelli), Silvestri, De Ponti (29'st Boido), Cocina, Morando, Aiachini, Pellitteri, Trinceri (29'st Hysa), Boscaro (11'st Miglietta), Stickler (11'st Barisone). All.: Fiorin