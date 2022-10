Pioggia di medaglie per i judoka alessandrini

Domenica 16 ottobre si è svolto il trofeo giovanile presso il palazzetto dello sport di Manesseno (GE). L'Atletico Alexandria ha schierato 20 giovani, portando a casa un ottimo risultato: ben 16 ori, 3 argenti e un bronzo.

Medaglia d'oro per Nicolò Truisi, Gioele Boffito,Allegra Lionti, Maya Martino, Daniel Ioana, Karim El Battioui,Luca Lionti,Gabriel Izzo, Ecaterina Ricagni, Crtistian Craciun, Leonardo Ricagni, Luca Strazza, Martina Truisi, Romina Martino, Alessandro Migliazzi, Alexandra Chibea. Medaglia d'argento per Francesco Rosato, Matteo Radaci e Haron Ben Mokhtar. Bronzo per Caterina Crepaldi.

A bordo tatami a seguire i ragazzi i maestri Luca Izzo, Alberto Natale e Simone Martino.