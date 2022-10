Sanremo amara per l'esordio di Chezzi

SANREMO - Era già sulla carta una partita difficile, a fine primo tempo era già diventata un Everest da scalare con i padroni di casa avanti 3-1: il punteggio finale (5-1) mostra tutta la differenza di solidità mentale in questo momento fra la Sanremese che vuole vincere il campionato e il Derthona che vuole ritrovarsi per risalire in fretta la classifica.

I padroni di casa ci mettono solo 2' a sbloccare la gara: Secondo crossa dalla destra, Rizzo stacca di testa e brucia tutta la difesa per l'1-0. Il raddoppio arriva al 21' quando Gagliardi si incarica di battere una punzione dal limite trasformandola direttamente in gol con una traiettoria imparabile. Appena dopo la mezz'ora un sussulto del Derthona vale il 2-1 grazie a un bel gol in rovesciata di Romairone, ma la gioia dura poco perché al 39' ci pensa Camilli a firmare il tris con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi.

La ripresa vede il Derthona alla ricerca disperata di quel gol che potrebbe riaprire la gara: appena prima del quarto d'ora, però, ci pensa Aperi su assist di Camilli a chiudere la porta in faccia ai ragazzi di Chezzi segnando il poker che di fatto mette la parola fine alle ostilità. C'è spazio solo ancora per la 'manita' firmata da Gagliardi a quattro minuti dal termine, poi scorrono i titoli di coda: per il Derthona il vero campionato comincia domenica prossima quando al 'Coppi' arriverà il Legnano.

SANREMESE - DERTHONA 5-1

MARCATORI: pt 2' Rizzo, 21' Gagliardi, 31' Romairone, 39' Camilli; st 14' Aperi, 41' Gagliardi

SANREMESE: Tartaro, Mikhaylovskiy, Bechini, Camilli (17’ st Del Barba), Maglione, Gagliardi, Aperi (25’ st Marchisone), Valagussa, Basso (37’ st Giuffrida), Rizzo (40’ st Pellicanò), Secondo (21’ st Ricossa). A disp. Bohli, Owusu, Biffi, Maugeri. All. Giannini

DERTHONA: Fiory, Agazzi, Saccà (12’ st Gomez), Ciko, Manasiev, Tambussi, Procopio, Romairone, Giannone, Soplantai, D’Arcangelo (12’ st Turchet). A disp. Rescia, Roma, Trevisiol, Fomov, Daffonchio, Matera, Linussi. All. Chezzi

ARBITRO: Alessandro Silvestri di Roma 1

NOTE: giornata di sole, temperatura gradevole. Spettatori 400 circa con rappresentanza ospite. Ammonito Procopio. Angoli 4-2 per il Derthona. Recupero 1’ pt, 3’ st.