Camaiore - Tortona, la tappa numero 11 del Giro

MILANO - Adesso c'è l'ufficialità, la tappa numero 11 del 106° Giro d'Italia arriverà a Tortona.

Il 17 maggio, partenza da Camaiore (zona Bussola), che all'ultimo ha preso il posto di Forte dei Marmi, che ha fatto un passo indietro, optando, quasi sicuramente, per il 2024.

A caldeggiare la candidatura di Tortona, durante la presentazione in diretta Rai, dal Teatro lirico Giorgio Gaber di Milano, uno dei due presentatori, l'attore Paolo Kessisoglu, che ha aperto il collegamento chiedendo anche a Paolo Bellino, presidente di Rcs Sport, se ci sarebbe stato un traguardo tortonese e, dopo l'annuncio, ha ribadito la sua soddisfazione.

Una frazione per velocisti, con passaggi, nel finale, a Gavi, Serravalle, Cassano e Villalvernia, il traguardo sarà in corso Cavour, utilizzando anche piazza Allende per il mezzi e il villaggio corsa.

"Organizzeremo eventi per coinvolgere la città, il territorio, le eccellenze", sottolinea il sindaco, Federico Chiodi, tra gli invitati a Milano. Una frazione che celebra i 70 anni dall'ultimo dei cinque Giri vinti da Fausto Coppi, i cento anni della nascita del fratello Serse e, anche, il secolo dal secondo trionfo di Costante Girardengo.