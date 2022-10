Piscina della scuola di Polizia non più ai privati

ALESSANDRIA - La piscina della Scuola di Polizia riaprirà e saranno le Fiamme Oro a gestirla.

Come era stato, in fondo, alle origini dell'impianto e fino all'inizio degli Anni Novanta, quando c'era stato il passaggio allo Swimming Club Alessandria, che l'ha avuto fino a fine agosto.

Non c'è ancora una data sicura, potrebbe essere già entro la fine del mese di ottobre, o nella prima metà di novembre, , quando il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, di cui anche il gruppo sportivo delle Fiamme Oro (lo stesso di Gregorio Paltrinieri) è espressione, definirà l'organizzazione e la gestione.

Non più, dunque, una associazione sportiva dilettantistica: lo Swimming continua ad esistere, con un gruppo ridotto di atleti, nelle categorie cadetti, juniores e seniores, una quindicina, che si allenano ogni giorno nella piscina del Derthona, con cui è stato raggiunto un accordo per la fascia oraria. Swimming è anche entrato a far parte di Team Dimensione Nuoto, Tdn, che raggruppa una decina di sodalizi piemontesi: i nuotatori alessandrini restano tesserati per il club di origine, ma ai fini dei punteggi nelle competizione tutti concorrono al piazzamento generale del Tdn.

Gli altri agonisti, oltre cento in tutto, si sono ricollocati in altre realtà locali.

E il bando di evidenza pubblica per una assegnazione 'esterna'? E' stato pubblicato e al Dipartimento sono arrivate tre proposte, ma la procedura è stata messa in stand by, perché la soluzione individuata dal Dipartimento, in collegamento con la Scuola di Polizia, è quella delle Fiamme Oro e sarebbe questione di poche settimane per la riapertura, anche se ancora da definire è la programmazione completa rivolta alla città.