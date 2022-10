Croce Verde: inaugurati due mezzi per i servizi sociali

ALESSANDRIA - Il parco macchine della Croce Verde di Alessandria cresce.

Oggi pomeriggio sono stati inaugurati due mezzi per i servizi sociali. Uno di questi è dodato di un sistema ribassato, ovvero per il trasporto in sicurezza di disabili in carrozzina, ed è stato acquistato con il ricavato del contributo del 5 per mille donato dai cittadini di Alessandria alla Croce Verde.

A tagliare il nastro è stato l’assessore comunale Claudio Falleti, accanto alpresidente della Croce Verde Antonella Gilardengo.

Un momento importante durante il quale è stato premiato il presidente della Croce Rossa, Marco Bologna:un riconoscimento“per l’amicizia e la collaborazione decennale tra i due enti, determinante specialmente durante la pandemia e nella campagna vaccinale ancora in corso.

La Croce Verde vanta un parco macchine con un fiore all’occhiello: tra i mezzi di ultima generazione c’è anche l’unico esemplare al mondo di Lancia Flaminia ambulanza del 1961.