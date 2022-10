Alessandria, la prima vittoria

ALESSANDRIA - Due pareggi come trampolino di lancio verso la prima vittoria. Che la Primavera2 dell'Alessandria conquista a Centogrigio, e vale l'aggancio al Cittadella, rivale di turno, battuta 2-0.

Una prestazione da applausi per i ragazzi di Fiorin, che concretizzano la supremazia nella ripresa, negli stessi minuti che, sette giorni fa, erano stati fatali rimontati nel doppio vantaggio.

Questa volta Pellitteri sblocca al 7' del secondo tempo, e al 12' raddoppia Gazoul, tornato a disposizione, come anche Ascoli che, dopo la frattura al setto nasale contro il Novara in Coppa, è rientrato e ha giocato con la maschera protettiva. Tra i pali Dizeni, anche lui 'in prestito' dalla prima squadra.

ALESSANDRIA: Dizeni; Cocino, Morando (37'st Barisone), De POnti, Gallesio, Silvestri, Ascoli, Pellitteri, Trinceri (30'st Miglietta), Gazoul (30'st Boscaro), Stickler (14'st Hysa). A disp.: Cavalieri, Aiachini, Sciutto, Ghiardelli, Zani, Delledonne, Pozzan, Boido. All.: Fiorin