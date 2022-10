Bertram a Trieste, operazione poker

TORTONA – Bertram alle prese con l'operazione poker. La quarta giornata di campionato Unipol Sai Lba mette di fronte il Derthona, capolista del campionato a punteggio pieno, e Trieste che chiude la classifica (0 punti).

Partita in anticipo all’Allianz Dome oggi, alle ore 20.30. Recuperati Filloy e Filoni (assenti con Pesaro), in gruppo anche Severini, che però non è al meglio.

Qui Trieste

Marco Legovich, coach Pallacanestro Trieste: “Siamo alla vigilia di una sfida molto importante, con una squadra che legittima la propria posizione in classifica grazie a un sistema di gioco collaudato sia in attacco che in difesa. In più, è allenata da coach Ramondino, a mio parere uno dei migliori allenatori del panorama cestistico nazionale. Dovremo essere bravi a mettere sul parquet grande attenzione, grande mentalità.

Qui Tortona

Marco Ramondino su Trieste. “Affrontiamo una avversaria che a inizio stagione ha affrontato Pesaro, Virtus Bologna e Venezia, tre formazioni di alto livello del nostro campionato. Nel corso di ogni singola gara non ha avuto la continuità necessaria per portare a casa il successo, ma ha mostrato sprazzi e folate importanti. La capacità di accendersi di Davis, Gaines e Bartley, i loro esterni americani, è una caratteristica importante”.



Pre-Partita

ALLIANZ TRIESTE - BERTRAM TORTONA

Dove: Allianz Dome, Trieste.

Quando: sabato 21 ottobre, ore 20.30.

Arbitri: Sahin, Borgioni, Gonella.

Come seguirla: In streaming su Eleven Sports (servizio in abbonamento) su https://elevensports.com/it/ oppure sull’app Eleven. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Trieste con Davis, Bartley, Gaines, Campogrande, Pacher. Bertram con Christon, Harper, Macura, Daum, Cain.

Indisponibili: Alessandro Lever (Trieste) è out per una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Tortona al completo: recuperati Filloy e Filoni e reinserito in gruppo Severini.

Note: Due gare di stagione regolare, due nel girone di qualificazione di Supercoppa e un quarto di finale di Coppa Italia nei precedenti tra le due società, tutti disputati nell’annata 2021/22. 4-1 il bilancio per i giuliani. Tortona ha conquistato sia le due sfide di qualificazioni della Supercoppa 2022 (73-89 a Trieste e 91-76 in casa), che nel quarto di Finale di Coppa Italia giocato a Pesaro. Ariel Filloy ha giocato a Trieste nell’annata 2012/2013 in A2.