Detenuto dà fuoco alla cella, intervengono gli agenti

Incendio in una cella del carcere di piazza Don Soria, oggi, ad Alessandria: autore un detenuto.

Immediato l'intervento degli agenti di Polizia penitenziaria, che in pochi minuti hanno spento l'incendio. Per loro, controlli in ospedale. Intanto si sta cercando di fare chiarezza su quanto è accaduto.