Novipiù pronta per il derby piemontese

TORINO – Novipiù in campo per il derby piemontese della Serie A2. Dopo la scomparsa di Biella, la sfida tra Casale e Torino, infatti, resta l’unica occasione per decidere la supremazia regionale. Novipiù a 4 punti, Torino a 1 (causa penalizzazione). Ma il derby è partita che va oltre. Squadre in campo alle ore 18 al PalaGianni Asti di Torino.

Qui Torino

L’allenatore della Reale Mutua Franco Ciani (ex Junior Casale), presenta così la sfida. “Giochiamo nuovamente sul nostro campo, fattore importante e nel quale confidiamo che possa avere valenza per il contributo che può arrivare, per ottenere la terza vittoria in quattro partite. Sia noi che Monferrato siamo diversi rispetto alla partita di Supercoppa. È passato del tempo, le squadre sono cresciute e hanno apportato delle modifiche sull’interpretazione del gioco. Le caratteristiche individuali di Monferrato ovviamente sono le stesse, però la squadra ha cambiato modo di esprimere questo talento; perciò, dobbiamo adeguarci alla loro nuova dimensione. È quindi una partita importante e insidiosa”.

Il playmaker dei gialloblù Luca Vencato aggiunge: “Un derby è sempre una partita speciale, ricca di emozioni e tensioni. Vogliamo fare un ulteriore passo in avanti, contando sull’ apporto del nostro pubblico per tenere inviolato il nostro campo. Siamo carichi e motivati per questa importante sfida”.

Qui Casale Monferrato

A presentare il match il vice allenatore Stefano Comazzi e il playmaker Luca Valentini che però non sarà in campo per infortunio. Comazzi. “Affrontiamo una partita sia di grande spessore tecnico, visto il valore dell'avversario, che emotivo trattandosi di un derby. La Reale Mutua è una squadra solida e duttile avendo diversi giocatori versatili in grado di farti male in più modi. Difendono aggressivamente, per questo sarà importante la qualità delle nostre esecuzioni mentre dal punto di vista difensivo dovremo essere concentrati nell'arco di tutti i 40 minuti. Luca Valentini. “Torino è un’ottima squadra, allenata benissimo da un tecnico esperto come coach Franco Ciani. Noi dobbiamo fare tesoro di quello che sappiamo fare in campo: difendere forte e provare a correre il più possibile, sapendo che loro sono una squadra molto attrezzata per questo campionato”.

Pre partita

REALE MUTUA TORINO - NOVIPIÙ BASKET MONFERRATO

Dove: PalaGianni Asti, Torino

Quando: domenica 23 ottobre, ore 18.

Arbitri: Bartoli, Chersicla, Coraggio.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming in abbonamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

Note: Torino al completo. Casale, che recupera Formenti, non può schierare Luca Valentini, ancora convalescente dopo l’infortunio al piede.