Cittadella chiusa fino a venerdì per ispezioni

La Cittadella di Alessandria resterà chiusa fino a venerdì 28 ottobre per il prosieguo dei lavori a cura della Soprintendenza. L’ingresso alla fortezza sarà autorizzato solo al personale indicato dalla stessa Soprintendenza, che ha incaricato le ditte per gli interventi in oggetto e ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Enac per il sorvolo dei droni.