Anche nell'Alessandrino si sono festeggiati i 200 anni dei Forestali

ALESSANDRIA - Il 15 ottobre del 1822 il Re Carlo Felice di Savoia emanava le Regie Patenti per la costituzione della Regia Milizia Forestale, al fine di regolare la custodia e la tutela dei boschi nel Regno di Sardegna.

Per celebrare il bicentenario del Corpo Forestale dello Stato, diverse iniziative di Educazione ambientale sono state svolte per tutto il mese di ottobre nelle scuole di ogni ordine e grado da parte dei Carabinieri Forestali della Provincia di Alessandria, in particolare dalle Stazioni di Acqui Terme, Alessandria, Cantalupo Ligure e Gavi.

Ai ragazzi sono state presentate le numerose attività dei Carabinieri Forestali, nei diversi ambiti in cui queste oggi si svolgono, dalla tutela dei boschi, alla protezione degli animali e delle specie selvatiche in via di estinzione, al contrasto del reato di incendio boschivo, alla prevenzione delle valanghe, alla tutela delle Aree protette nazionali e al contrasto dei reati ambientali.