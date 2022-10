Abonante: "Di Masi mi ha informato, ora aspetto di conoscere i nuovi"

ALESSANDRIA - "Il presidente Luca Di Masi è stato di parola con me: fin dai primi colloqui mi aveva garantito che, appena ci sarebbero state novità concrete sulla cessione ufficiale dell'Alessandria, sarei stato avvertito, come primo cittadino. E così è stato".

Giorgio Abonante ha ricevuto, nello scorse ore, la chiamata del presidente dei Grigi. "Adesso aspettiamo il closing ufficiale. Voglio, però, rimarcare che si concludono dieci anni in cui gli sportivi alessandrini hanno beneficiato di una proprietà solida: ora speriamo di viverne altri dieci così".

Anche il sindaco, però, non ha avuto dettaqgli maggiori sugli acquirenti. "Attendo la chiusura (che pare possa avvenire in un paio di settimane, ndr) per conoscere i nuovi proprietari e discutere del presente e del futuro dello stadio Moccagatta e su come avvicinare sempre più la realtà 'grigia' alla città, valore di comunità molto significativo".