Alessandria ceduta. Cerri e Rebuffi lo annunciano alla squadra

ALESSANDRIA - Fra poco meno di un'ora inizierà la rifinitura dei Grigi, al centro Michelin. Ma prima di andare in campo, i giocatori ascolteranno dal direttore sportivo Massimo Cerri e dall'allenatore Fabio Rebuffi le novità sulla proprietà dell'Alessandria.

Il presidente Luca Di Masi, infatti, non ha parlato direttamente con i giocatori del passaggio delle quote, che sarebbe ormai imminente. Lo ha fatto, invece, con una telefonata al responsabile dell'area tecnica e allo staff, senza aggiungere molti dettagli, ma di fatto affidando a loro il colloquio con chi domani affronterà la Recanatese.

Comunicazione che è stata fatta anche a chi lavora in sede, dall'attuale dirigenza. Il presidente ha avuto contatti telefonici con chi nel club ha compiti di responsabilità tecnica, che però non avrebbe avuto dettagli sull'eventuale conferma degli incarichi attualmente ricoperti con l'arrivo di una nuova proprietà.

A sbloccare la trattativa non sarebbe stato l'accordo sulle pendenze nei confronti dell'Erario che non ha rappresentato, almeno in questa trattativa, un freno. Sarebbe stata l'affidabilità dei potenziali acquirenti l'unico criterio di scelta per la cessione. Al ds e allo staff non è stato fornito alcun dettaglio ulteriore su chi subentrerà (sarebbero imprenditori legati al settore dell'informatica e al mondo del cinema), operazione da perfezionare nelle prossime settimane.