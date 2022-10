Fornaro: "Il presidente del Senato La Russa ripassi la storia"

“Le affermazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, sul 25 Aprile sono inaccettabili e confermano la difficoltà della destra italiana a riconoscersi nella storia del nostro Paese": così Federico Fornaro (Articolo 1), deputato del gruppo Pd-Italia Democratico e Progressista, commenta le parole dell'esponente di Fratelli d'Italia.

"Il 25 aprile è festa nazionale perché la Repubblica e la Costituzione senza la lotta di Liberazione contro il nazifascismo non ci sarebbero stati - prosegue - Il presidente del Senato quindi ripassi la storia e non segua, oggi che è la seconda carica dello Stato, la lettura di chi vive quel passaggio della storia nazionale ancora come una sconfitta e una vittoria della sinistra. Il 25 aprile fu la vittoria della libertà e della democrazia contro il regime fascista e la conclusione di un guerra patriottica per liberare l’Italia dall’esercito nazista occupante”.