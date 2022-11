Casale, parla l'amministrazione comunale

CASALE - Prima il derby con il Derthona, domani alle 14.30. Poi l'intervento dell'amministrazione comunale sulla situazione del Casale.

Il sindaco Riboldi e l'assessoree allo sport Novelli la scorsa settimana hanno incontrato Francesco Paolo Console che, nell'organigramma è sempre stato indicato come vicepresidente, e non solo come main sponsor. Risposte vaghe, pochi bonifici ad alcuni fornitori, ma ancora nulla a squadra e staff.

Manca un mese al 30 novembre, data dopo la quale i calciatori potranno trovare un'altra sistemazione e il rischio di una rosa svuotata è sempre più concreto, per non parlare dei problemi legati alle utenze nelle strutture utilizzate per allenamenti e gare.

Dopo la gara, domani, nella sala stampa del 'Palli' parleranno Riboldi e Novelli, per aggiornamenti, per chiarire come il Comune intende comportarsi e quali saranno le prime azioni.

In questi giorni, tra l'altro, il nome di Console è stato accostato, con frequenza, alla cessione della Sampdoria, come advisor indicato dallo sceicco Al Thani, per una chiusura dell'operazione entro il 20 novembre. E il Casale? Pare proprio che le priorità siano altre.