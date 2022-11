Bertram, l'ex Sanders firma a Verona

TORTONA - Jamarr Sanders torna in Italia e sarà avversario della Bertram in campionato.

La 34enne guardia di Chicago ha firmato un contratto con la neopromossa Tezenis Verona. Sanders, uno dei più amati giocatori del Derthona, e indimenticato protagonista della promozione in A dei Leoni, aveva lasciato un po' a sorpresa in estate per dedicarsi ad un periodo di vicinanza alla famiglia.

Con il club bianconero 98 presenze in due stagioni e mezzo. Un mese fa la notizia del ritorno in Europa e della firma in Francia con lo Strasburgo, formazione con cui Jamarr ha raccolto solo 6 presenze. Evidentemente una situazione che non piaceva al giocatore, che ha accettato la proposta della Tezenis di coach Ramagli alla ricerca di un giocatore affidabile dopo l'addio tempestoso di Wayne Selden.

Ora per Sanders si apre la sesta esperienza italiana dopo quelle di Veroli, Casale Monferrato, Trento, Trieste e Tortona. Già cerchiate in rosso sul calendario le date degli scontri diretti, 3 dicembre l'andata a Verona, 12 marzo il ritorno a Casale Monferrato, quando il pubblico bianconero potrà tributare il giusto riconoscimento al grande ex.