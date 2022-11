Croce Verde: al via il corso di formazione per i volontari

OVADA - Il parco mezzi è stato rinnovato nelle scorse settimane, con il taglio del nastro dei due nuovi veicoli (un’ambulanza per il soccorso avanzato e un’auto da utilizzare per il trasporto dei pazienti e delle sacche di sangue tra gli ospedali della rete provinciale, ndr) acquistati grazie alla generosa donazione avvenuta in ricordo di Franco Berretta. Entrambi i mezzi sono già entrati in servizio presso la Croce Verde Ovadese.

Ma la Pubblica Assistenza guarda anche al futuro immediato, alla ricerca di militi che contribuiranno a utilizzare i veicoli appena donati. Prenderà il via nella giornata di sabato (5 novembre) il corso di formazione per volontari organizzato dall'ente di largo 11 gennaio 1946. Come consuetudine il programma si svilupperà in una parte teorica, che si concluderà con un esame, un’altra pratica con 100 ore di tirocinio protetto sui mezzi del 118 sotto la supervisione del personale e dei militi esperti.

I partecipanti apprenderanno tecniche sanitarie e accresceranno le loro capacità relazionali. Ulteriori informazioni: 0143.80520.