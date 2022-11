Premio Liedholm, il 16 arriva Shevchenko

CUCCARO - Adesso è ufficiale: Andriy Shevchenko sarà a Cuccaro il 16 novembre per ricevere il 'Premio Liedholm', 12° vincitore del riconoscimento dedicato al 'Barone', "campione sul campo e signore nella vita".

La cerimonia, come tradizione, sarà nelle Cantine Liedholm, a Villa Boemia, dove chi fa tappa spesso aggiunge aneddoti e ricordi su Nils, che in questo angolo di Monferrato trascorse oltre 35 anni, innamorato delle colline, della terra, della gente.

Per l'annuncio del vincitore era stata la scelta la data del centenario della nascita di Liedholm, l'8 ottobre, nella nuova sede dell'associazione che porta il suo nome, presieduta da Fabio Bellinaso, che si affaccia sulla piazza, di fronte alla chiesa, presto intitolata al grande giocatore e allenatore.

Premio Liedholm 2022, vince Andriy Shevchenko "Per me è un grande onore". La consegna tra il 13 e il 20 novembre

Fra due settimane, mercoledì 16, alle 12, Shevchenko riceverà il riconoscimento assegnato dalla giuria che, come sottolinea Alberto Cerruti giornalista e 'amico' speciale del premio, lo ha scelto per i molti punti di contatto e di somiglianza con Nils, "sono tutti e due uomini del Nord, i colori delle bandiere dei loro paesi di origine sono gli stessi, giallo e blu, e in ogni gesto, dentro e fuori dal campo, hanno sempre dimostrato lealtà, eleganza, signorilità, rispetto". Per il Premio Liedholm non sono determinanti, infatti, i risultati, ma i comportamenti, "conta come si vince e, anche, come si perde" il pensiero di Carlo Liedholm, il figlio.

Nell'albo d'oro Shevchenko succede a Carlo Ancelotti, primo vincitore nel 2011, Vicente del Bosque,Michel Platini, Paolo Maldini, Roberto Donadoni, Claudio Ranieri, Vincenzo Montella, Leonardo, Claudio Marchisio (e Sara Simeoni, nell'edizione in cui c'è stata una vincitrice anche per la sezione 'altri sport') e Stefano Pioli.