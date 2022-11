Pro Patria - Alessandria, i protagonisti

ALESSANDRIA - Novanta minuti (se basteranno) per decidere chi tra Pro Patria e Alessandria si qualificherà per il terzo turno di Coppa Italia, contro la vincente di Mantova - Renate.

Alle 18 fischio d'inizio di una gara in cui bustocchi e Grigi sceglieranno interpreti che, in campionato, hanno meno spazio. Rebuffi ha convocato anche Ascoli, che si era infortunato nel primo turno contro il Novara, frattura del setto nasale, e che è già rientrato in Primavera, giocando con una maschera protettiva. Non c'è, invece, Pellegrini, uscito dopo meno di mezzora contro la Recanatese per una botta, con taglio, all'occhio. Tra i pali torna Marietta, in attacco Martignago dall'inizio, fra le alternative anche Gazoul.

Coppa, Pro Patria e Alessandria cambiano Bustocchi con molte assenze e spazio ai Primavera. Anche nei Grigi turn over

Anche Vargas, tecnico della Pro Patria, rivoluziona la squadra: Mangano tra i pali al posto di Del Favero, in difesa il dubbio è tra Boffelli e Saporetti, Perotti e Olivieri sulle corsie esterne e, in attacco il baby Pitou, 18 anni, insieme a Castelli, che fino ad ora è stato poco utilizzato.

Rotazioni, per tutte e due, imposte anche dagli importanti impegni ravvicinati in campionato, i Grigi a Lucca sabato, la Pro Patria in casa con la Triestina, domenica, partite con punti salvezza in palio.

Le formazioni

Pro Patria (3-5-2): Mangano; Vaghi, Boffelli, Sportelli; Perotti, Piran, Bertoni, Gavioli, Olivieri; Castelli, Pitou. A disp.: Del Favero, Saporetti, Sossaro, Nicco, Ndrecka, Vezzoni, Citterio, Ferri, Piu, Stanzzani, Chakir. All.: Vargas

Alessandria (4-2-3-1): Marietta; Rizzo, Bellucci, Sini, Costanzo; Lombardi, Mionic; Podda, Gazoul, Ascoli; Martignago. A disp.: Dyzeni, Liverani, Checchi, Nunzella, Rota, Baldi, Nichetti, Perseu, Speranza, Filip, Galeandro, Ghiozzi, Nepi. All.: Rebuffi

Arbitro: Canci di Carrara

Assistenti: Starnini di Viterbo e Rispoli di Locri, quarto ufficiale Campazzo di Genova