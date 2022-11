Al Sale un'allenamento da campioni

SALE - Un allenamento particolare, quello di ieri sera sul campo del Sale: oltre ai giocatori solitamente a disposizione di mister Pastorino, infatti, c'era anche Hernanes, ex professionista con le maglie fra le altre di Lazio, Inter e Juventus.

Il 'Profeta', come era soprannominato in campo, per la sua abitudine di citare passi della bibbia durante le interviste non si è risparmiato e ha condiviso una partitella da un'ora con i giocatori dilettanti della squadra tortonese, incontrando anche i bambini delle giovanili del club.

A portarlo a Sale è stata la conoscenza con il ds dei nerostellati, Alberto Delconte: "L'ho incontrato qualche mese fa e gli ho parlato della nostra squadra, vedendolo molto interessato. Mi aveva detto che una volta almeno sarebbe passato a trovarci e anche se ci ha avvisato con veramente poco preavviso siamo riusciti a organizzare una partitella fra i nostri giocatori e qualche amico da fuori".

Per non scontentare nessuno ha giocato un tempo per squadra e dispensato assist come ai bei tempi: il coinvolgimento e il divertimento del giocatore brasiliano sono stati evidenti anche nelle storie Instagram che ha pubblicato sul suo profilo al termine della gara. Niente da dire, Hernanes si è rivelato un campione in campo e fuori.

[Tutte le foto sono di Luigi Bloise]