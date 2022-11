Confartigianato e Fondazione Cra, laboratorio per odontotecnici al 'Fermi'

Confartigianato Alessandria e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria hanno investito circa 40mila euro per dotare l'istituto 'Vinci-Nervi-Fermi-Migliara' di un nuovo laboratorio per odontotecnici. "Questi ragazzi - spiega il presidente di Confartigianato, Adelio Ferrari - hanno il futuro nelle loro mani. E lo hanno in senso concreto, perché la manualità sarà sempre fondamentale. La tecnologia è importante ed è un supporto, ma a mandare avanti le cose sarà sempre l'uomo".