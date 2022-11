Aperitivi letterari, mostre, libri: cosa fare sabato

GLI APPUNTAMENTI - Tante le proposte in provincia di Alessandria per sabato 5 novembre.

A Novi Ligure, dalle ore 10, nella sala conferenze della biblioteca civica (via Marconi 66), letteratura e pittura si incontreranno per dare vita a ‘Incroci d’Autore’. Verranno presentati il libro ‘La tinozza di stagno’ di Marco Campi e il dipinto ‘Sera su Piazza Dellepiane’ di Claudio Ruax. Il volume è la raccolta di ventiquattro racconti che rappresentano la sintesi ideale di altrettante storie, completamente diverse fra loro. Vernissage e incontro con gli autori moderato dal vicedirettore del Novese Elio Defrani. Il pittore inaugurerà la mostra personale.



‘Dichiarazioni d’amore’ è il volume pubblicato la scorsa primavera da Beppe Gambetta, chitarrista genovese e protagonista della scena folk e country che da anni divide la sua attività artistica tra l’Italia e gli Stati Uniti. Il volume sarà presentato a partire dalle 17, presso la biblioteca comunale di Tagliolo Monferrato. L’incontro è inserito nel ciclo ‘Quattro chiacchiere... d’autore”’curato dalla biblioteca stessa. L'iniziativa vede la collaborazione tra il Comune di Tagliolo Monferrato e la Biblioteca Comunale “Nelson Mandela” con l'associazione Le Muse e il Museo della Carta di Mele.



Alle 16.30, presso Spazio Arte, in Galleria delle Chiacchiere, Corte Zerbo a Gavi, verrà inaugurata la mostra corale con le opere di Lorenzo Bevegni, Anna Gatto, Ernestina Grosso, Alessandra Guenna, Bruna Marenzana, Anna Maria Paveto, Giorgio Romero, Marcella Sarperi, Chiara Scaglia, Michele Varrecchione e Antonio Vasone a cui si affianca un lavoro del maestro Giovanni Massolo, per concessione della moglie Virginia che dalla morte dell’autore savonese ne gestisce l’eredità artistica. Apertura fino al 27 novembre. Orario: sabato e domenica 16-19. Ingresso libero.

Una serata di divertimento, a partire dalle ore 20 per festeggiare San Carlo presso l’oratorio di San Michele. Ottimo cibo e tanta musica in compagnia del deejay Mauro, quota di partecipazione per la cena 20 euro. Prenotazioni al numero di telefono 0131 361596.

Conservatorio Vivaldi: giornata di studi su Elliott Carter Grande lavoro di ricerca del docente e musicista Federico Favali



Sono già diverse centinaia i visitatori della mostra dedicata a Sergio Toppi che si è aperta sabato scorso alla Manica Lunga del Castello di Casale Monferrato, ma il clou delle celebrazioni casalesi dedicate al fumettista scomparso 10 anni fa sarà questo sabato con una giornata speciale che vedrà riuniti tanti amici provenienti dall’Italia e dalla Francia in una serie di iniziative. L’appuntamento per l’inaugurazione ufficiale è alle 17.30 di sabato. Interverranno i famigliari di Sergio Toppi e una rappresentanza del "Fonds de donation Les Amis de Sergio Toppi" che hanno messo a disposizione le oltre 70 tavole originali assolutamente strepitose che costituiscono il fulcro della mostra.

Aperitivo letterario dalle ore 18 alla libreria Namastè (Via Emilia 168) di Tortona. Ospite la scrittrice Enrica Tesio che presenterà il suo libro “Tutta la stanchezza del mondo”. L'11 febbraio 2013, nel cuore di una serata di ordinario delirio tra figli piccoli, lavoro arretrato e incombenze domestiche, dalla tv arriva una notizia stupefacente: il Papa si è dimesso. Non è malato, non è in crisi spirituale, è afflitto dalla patologia del secolo, la stanchezza. In quel momento Enrica Tesio si sente “parte di qualcosa di grande e insieme sola in modo assoluto”. Prenotazione gradita 379 1298853.

Alle ore 16, al castello Faà di Bruno di Solero, lo scrittore Angelo Marenzana sarà ospite d’onore alla festa dei 50 anni della biblioteca comunale ‘Gallinotti’. Ingresso libero. Marenzana, alessandrino, è un giallista ormai piuttosto noto.