Alessandria: danneggiano l’ex teatro comunale, poi l’arresto per resistenza

ALESSANDRIA - Sono stati sorpresi vicino all’ex teatro comunale di Alessandria con bottiglie di birra, mentre alcuni pannelli sistemati a protezione dell’ingresso della struttura erano danneggiati.

La pattuglia dei Carabinieri, a quel punto, ha iniziato il controllo dei tre nordafricani risultati, in quel momento, senza documenti. Una volta vicino alle auto d’ordinanza, uno dei tre ha spintonato un militare correndo poi verso piazza Garibaldi. Una fuga durata poco perché il ragazzo è stato raggiunto dal carabiniere: c’è voluto anche un altro militare per riuscire a bloccarlo e caricarlo in auto visto che il marocchino ha iniziato a sferrare calci e pugni per liberarsi.

Una volta in caserma, non sono mancate le minacce verso i militari.

Mentre per gli altri due nordafricani, una volta identificati, scatterà la denuncia per l’azione di danneggiamento dell’ex teatro comunale, per Oussama Daoudi, 23 anni, è scattato l’arresto (dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Alessandria) per resistenza a pubblico ufficiale.

L’udienza di convalida si è tenuta ieri pomeriggio, venerdì, in Tribunale. Il legale, avvocato Maria Grazia Marelli, ha chiesto anche l’intervento di un interprete.

Il giudice ha convalidato l’arresto. Il difensore ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata rinviata al 18 novembre.