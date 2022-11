Sostanza e identità, gamba e cuore: la vittoria giusta

LUCCA - Aveva ancora vinto nessuno al 'Porta Elisa' in questa stagione. Lo fa l'Alessandria: Rebuffi vede giusto, ha pronto il piano B se la Lucchese cambia volto, e così sono due 4-4-2 a confrontarsi, la densità in mezzo, la gamba sulle corsie esterne, due punte in linea, che sono pericolose quando giocano più vicine.

I Grigi migliori sono quelli della ripresa, capaci di aspettare alti, di aggredire, di ripartire. Di andare a segnare sfruttando una palla inattiva, marchio di fabbrica che può diventare un valore aggiunto. C'è il cuore, ci sono ancora errori tecnici, ma c'è una consapevolezza diversa.

MARIETTA - Attento: soprattutto nell'occasione Lucchese, dopo pochi istanti della ripresa, che poteva spostare l'inerzia della gara. Da quel momento è come se la squadra acquistasse fiducia e personalità. Bene nelle uscite alte, incolpevole sul gol: 6.5

ROTA - Combattivo: torna nella sua posizione naturale, impegnato molto in copertura, soprattuto nella seconda parte del primo tempo. Un anticipo falloso, ma necessario in quel momento, gli costa il giallo: 6

RIZZO (dal 1'st) Propositivo: aggiunge centimetri dietro, anche peso. I segnali positivi della Coppa trovano puntuale conferma: è uno di quelli che aiuta di più la squadra ad alzare il baricentro e ripartire in fascia: 6.5

CHECCHI - Solido: sporca molti palloni per evitare che arrivini agli uomini più pericolosi dell'attacco della 'Pantera'. Qualche rischio di troppo, un cartellino che, però, non lo condiziona: 6

SINI - Autoritario: anche autorevole, non solo perc hé è il capitano, ma per la calma e la personalità con cui interviene a gestire le situazioni più delicate, senza mai farsi prendere né dalla frenesia, né dalla tensione. Dal suo piede nasce il gol da 3 punti: 6.5

NUNZELLA - Accelerato: per metà primo tempo si vede, spesso, nel lavoro di spinta, poi si abbassa, per contrastare la manovra avversaria a tratti arrembante. Decisivo un salvataggio sulla linea, a portiere battuto: 6.5

LOMBARDI - Mvp: segna un gran gol a freddo, conferamdno che le qualità di eccellente tiratore ci sono e possono essere un valore aggiunto per tutta la squadra. Inizia a destra e Franco fatica e tenerlo, si sposta a sinistra ed è Quirini a soffrirlo. Cambia spesso fronte di gioco, aiuta i compagni della difesa e pochi istanti dopo è nella metacampo d'attacco: 7.5

FILIP - (dal 36' st) Utile: entra bene, nel momento in cui l'Alessandria trova il break decisivo: ng

NICHETTI - Sostanzioso: sporca tantissimi palloni in mezzo, anticipi con forza, che impedire alla formazione toscana di sviluppare gioco in ampiezza. Qualche anticipo non è perfetto, ma c'è molta sostanza e nel gioco aereo mette fisicità: 6.5

SPERANZA - Suggeritore: è protagonista in tutte e due i gol, nel primo lascia sul posto Quirini e s'invola per mettere palla a Lombardi, nel secondo c'è la sua spizzata di testa. E c'è anche un grande lavoro in mezzo: 7

PODDA - Frenato: Volontà tanta, non sempre sostenuta da altrettanta lucidità. La foga, e la voglia di far salire la squadra gli costano qualche errore di troppo, anche se l'impegno c'è: 6

GHIOZZI - (dal 1'st) Progressivo: la squadra aggredisce più alta, lui aiuta a recuperare palloni, regge spesso anche il raddoppio della marcatura e ha una velocità superiore a chi lo deve controllare. Con un pizzico in più di attenzione (e di sorte) potrebbe aumentare la pericolosità: 6.5

MARTIGNAGO - Determinato: cerca il primo gol in campionato, si avventa su tutti i palloni che passano dalle sue parti, accorcia e riparte. La condizione cresce e Cucchietti fa un paratone sul suo diagonale: 6

NEPI (dal 29'st) - Decisivo: entra con l'atteggiamento 'affamato' di chi vuole dimostrare che merita un ruolo importante. Quello schema provato tante volte funziona: è al posto giusto al momento giusto. Ed è giusto per aumentare il peso dell'attacco grigio: 7

GALEANDRO - Generoso: mette il piede sempre, ruba palloni, li difende, ha una grande occasione per il raddoppio nel primo tempo, da sfruttare meglio, ma ha una predisposizione importante a giocare per la squadra: 6.5

BALDI - (dal 45' st) Inserito: c'è da proteggere il vantaggio e poi esultare: ng