Alessandria cade al quinto. Ovada, doppio acuto

ALESSANDRIA - Lilliput al comando, Alessandria a inseguire, con due punti in meno: lo scontro al vertice della C femminile promuove la capolista e 'rimanda' le padrone di casa, che cedono al quinto, dopo oltre due ore di gioco, dopo essere andate sotto di due set e aver impattato la gara.

Da parte delle torinesi più esperienza, per sfruttare i blackout delle alessandrine, che devono ancora trovare continuità, per evitare errori che pesano sul punteggio. Lilliput vola sul 2/0, con un doppio 22/25, le ragazze di Ruscigni rientrano in corsa vincendo il terzo ai vantaggi, 27/25, dopo essere state sotto 23/24. La squadra sembra rigenerata e convinta, il quarto è un monologo, 25/15, e alimenta la speranza di sfruttare altrettanto bene il tiebreak. Non è così, Lilliput torna più preciso ed efficace, riprende la gestione del gioco e chiude 9/15. Alessandria seconda, insieme a Rosaltiora Verbania, a 2 punti da Settimo:a giocarsi la B2 diretta saranno le vincenti dei due gironi piemontesi, seconda e terza ai playoff.

Ovada ci crede

Vince ancora Cantine Rasore Ovada, e vede il podio: 3/1 su Pianezza, in una partita che inizia in salita per le ragazze di Suglia, 19/25. Reazione immediata per spostare gli equilibri, 25/17, e gara in controllo, 25/20 25/21 per salire a quota 9 e vedere da vicino il podio.

Bottino pieno anche per Zs Ch Valenza, per fare un balzo importante in classifica, a spese del fanalino Igor Volley: a Trecate 3/0 per il sestetto di Valentini, partita condotta fin dai primi scambi, 16/25, 17/25, accenno di equilibrio nel terzo, chiuso 23/25.

In C maschile impresa di Menego Immobiliare Ovada, al tiebreak su una delle capoliste, Laica Arona: altalena di punteggi, ospiti avanti 21/25, gli ovadesi rispondono 25/21 e passano a condurre, 25/18, ma nel quarto Arona rimette la sfida in parità, 23/25. Il quinto è la sintesi del grande equilibrio, che i padroni di casa spostano dalla loro parte, 15/13.

Non basta un set a Cetip Makhymo Acqui a Santhià, con Stamperia Alicese: 25/18, reazione nel secondo, che premia i locali, 28/26, gli acquesi si scuotono, 22/25, ma non riescono a portare la gara al quinto, 26/24.

La Bollente si riprende la sfida. Novi è ripartita Doppio stop in B1 e B2 femminile per Arredo Frigo Acqui e Euromac Mix Casale

Novi - Gavi, le 'corsare'

In serie D femminile, più che piratesse autentiche corsare le ragazze di Novi - Gavi, 3/0 in casa del Ve.La Volley, a Borgaro, 17/25, 22/25, 21/25 per restare incollate a S2m Vercelli. Lilliput, invece, è fatale anche a Due A Volley: le ragazze di Alessandria e Acqui cedono alle torinesi, che dominano, 15/25, 18/25, 21/25.

In D maschile primo stop per Novi, che cade in casa contro Borgogranco e gli ospiti mettono la freccia in classifica: decisivo il brutto primo set, 11/25, la reazione nel secondo si ferma ai vantaggi, 24/26, poi 22/25